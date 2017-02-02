Худсовет мэрии Новосибирска забраковал памятник Ростиславу Шило с протянутой рукой

Художественный совет мэрии Новосибирска раскритиковал проект памятника ушедшему из жизни директору Новосибирского зоопарка Ростиславу Шило — эксперты заявили, что на эскизе он будто сидит с протянутой рукой, рассказал корреспонденту Сиб.фм нынешний директор зоопарка Андрей Шило 2 февраля.

Памятник, по проекту, представляет собой художественную инсталляцию: беседка, в которой на скамейке сидит Ростислав Шило и протягивает руку, чтобы покормить белку. На лучшую идею для памятника объявляли конкурс. Семейный совет Шило единогласно выбрал проект и эскизы, которые впоследствии были представлены на рассмотрение художественного совета мэрии. Установка статуи планировалась в апреле 2017 года, к годовщине смерти бывшего директора зоопарка.

«Памятник планируем установить возле Лебединого озера. Это любимое место моего отца, — поделился с корреспондентом Сиб.фм Андрей Шило. — Он любил там подолгу сидеть, размышлять. Вокруг озера растут многовековые ели. На берегу всегда отдыхают лебеди и утки. Памятник концептуально не изменится: он будет изображён сидящим на скамейке в беседке и кормящим белочек. В экспозиции будет присутствовать одна белочка. Думаю, что живые белки тоже будут наведываться в эту беседку».

«Кормящая» рука, беседка как клетка — одни из претензий художников к проекту. Председатель худсовета Александр Ложкин проект одобрил. Но большинство голосов члены худсовета отдали за доработку проекта памятника.

«Если не будет там птички какой-нибудь или белочки, то смысл появляется совсем другой», — цитируют художника Игоря Ельченко «Новосибирские новости».

«Замечаний было много. Мы сейчас дорабатываем проект до более грамотной 3D-визуализации, — сказал Андрей Шило. — Создали рабочую группу, которая будет детально заниматься проработкой идеи. Концептуально ничего меняться не будет. Идея утверждена. За неё было больше всего голосов, когда проводили конкурс».

Напомним, что директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило скончался в апреле 2016 года на 76-м году жизни. В июле мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ о назначении нового директора зоопарка Андрея Шило — сына Ростислава Шило.