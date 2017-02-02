 

Красноярские коммунальщики пытались завысить тарифы на 1,35 млрд рублей

 2 февраля, 19:21
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Красноярские коммунальщики пытались завысить тарифы на 1,35 млрд рублей
Фото с сайта fttc.com.ua

Прокуратура Красноярского края выявила многочисленные случаи неоправданного завышения тарифов ресурсоснабжающими организациями региона, а при утверждении тарифов на 2017 год коммунальщики переоценили свои услуги на 1,35 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля из сообщения краевой прокуратуры.

Прокурорскими проверками в различных городах и районах региона выявлено 49 фактов, когда ресурсоснабжающие организации либо включали в тарифы затраты, не связанные с производством и реализацией коммунальных ресурсов, либо получали необоснованную экономию денежных средств за счёт невыполнения производственных и инвестиционных программ.

«По результатам рассмотрения информации городских и районных прокуроров о выявленных нарушениях региональной энергетической комиссией края при утверждении тарифов на 2017 год из необходимой валовой выручки ресурсоснабжающих организаций исключено более 1,35 млрд рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ряде случаев прокурорские проверки привели к соразмерному снижению стоимости коммунальных услуг для жителей некоторых муниципальных образований края. Особенно существенным (более 20 %) стало снижение тарифов для потребителей ООО «Казыр» в Курагинском районе, где с 1 июля 2017 года каждая гигакалория тепла подешевеет на 919 рублей и будет стоить 3 382 рубля.

Напомним, в конце января прокуратура Томской области потребовала от властей региона снизить в 2017 году тариф на электричество, чтобы вернуть потребителям почти 457 млн рублей. Проверка ведомства нашла завышенный тариф в ПАО «Томская энергосбытовая компания».

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