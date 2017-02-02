Лыжник в Шерегеше столкнулся со сноубордисткой из Новосибирска и погиб

Горнолыжник из Нефтеюганска погиб, спускаясь с горы Зелёной в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» Кемеровской области, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля из сообщения регионального управления СКР.

Трагедия произошла 1 февраля около 11:00 по местному времени. Причины гибели 31-летнего лыжника пока не до конца ясны.

«Предварительно установлено, что потерпевший спускался с горы Зелёная на горных лыжах, совершил столкновение с женщиной, упал. Она вызвала спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. По данным «Газеты Кемерова», женщиной, с которой столкнулся погибший, была 32-летняя жительница Новосибирска. Она не пострадала.

Губернатор региона Аман Тулеев уже выразил свои соболезнования семье погибшего горнолыжника, а также призвал отдыхающих на лыжных курортах быть внимательными и осторожными на трассах и соблюдать все правила безопасности при спуске со склонов.

Кроме того, Тулеев потребовал, чтобы главы районов области проверили состояние трасс, подъёмников, а также организовали дополнительные инструктажи для сотрудников.

Напомним, в начале января в ДТП на автодороге к горнолыжному курорту Шерегеш в Кемеровской области погиб чемпион Европы по боксу Денис Янкин и двое его друзей. 37-летний бывший спортсмен вместе с одним из погибших работал на горнолыжной трассе. Третий их спутник приехал в Кузбасс в гости.