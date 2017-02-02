 

Новосибирские сотрудники сделали НГУ самым цитируемым университетом РФ в интернете

 2 февраля, 17:58
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Новосибирские сотрудники сделали НГУ самым цитируемым университетом РФ в интернете
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Новосибирский госуниверситет возглавил рейтинг цитируемости вузов академии Google по России и занял 190-е место в мире вслед за Университетами Флориды в США и Барселоны в Испании, узнал 2 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Webometrics.

Научные сотрудники НГУ оказались самыми цитируемыми среди работников вузов РФ. Главное научное исследовательское агентство Европы CSIC составило мировой рейтинг цитируемости вузов на основе академии Google.

Работы учёных НГУ процитировали более 246 тысяч раз в поисковике Google для научных публикаций всех форматов и дисциплин. На втором месте Высшая школа экономики из Москвы с результатом в более 68 тысяч упоминаний. В общем рейтинге новосибирский университет занял 190-е место из 4 448 вузов.

Разработчики признаются, что рейтинг цитируемости в научном поисковике Google — экспериментальный. Цель исследователей — мотивировать университеты заполнять профили организации и сотрудников, а также выкладывать научные работы в открытом доступе. Согласно сайту, третья бета-версия рейтинга была сформирована в декабре 2016 года.

В общем рейтинге Webometrics НГУ занимает третье место по стране вслед за МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом. Притом в рейтинге свободного доступа к научным публикациям НГУ находится на первом месте.

Напомним, Минобрнауки РФ поддержало грантами самые перспективные исследования в 18 вузах Сибири. Всего 71 исследование сибирских учёных включили в список поддержки 440 научных разработок страны и почти половина сибирских проектов разработана томскими учёными.

Два новосибирских вуза — НГУ и НГТУ — поддержат в 11 проектах из областей физики лазеров и кристаллов, геологии и культурологии. Исследователям предстоит создать информационную базу для данных электромагнитной геологоразведки, а также изучить роль инновационных открытий в сближении между странами и культурами.

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