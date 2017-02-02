Новосибирский аэропорт потратит на приём российских пассажиров более миллиарда рублей

Холдинг «Новапорт» утвердил проект реконструкции международного авиаузла в Новосибирске — площадь терминалов увеличится почти вдвое после объединения к 2018 году, узнал 2 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Генеральный директор аэропорта Толмачёво рассказал о планах реконструкции аэропорта на пресс-конференции 1 февраля. Холдинг «Новапорт» утвердил первую очередь модернизации терминала внутренних воздушных линий.

Руководство аэропорта намерено объединить внутренний и международный терминалы. Проект обновлённого терминала внутренних авиалиний будет готов к середине 2017 года. Строительство может занять два года, со второй половины 2017 до начала 2019 года, на расширение терминала для полётов внутри страны потратят более 1,2 млрд рублей.

Весь проект реконструкции Толмачёва будет реализован в два этапа, проектировщики решают — начать с объединения терминалов либо с расширения в сторону привокзальной площади. В результате реконструкции площадь здания увеличится с 58 тысяч м² до 98 тысяч м², количество телетрапов вырастет до девяти.

Напомним, новосибирский аэропорт Толмачёво попал в федеральную целевую программу в 2015 году, в рамках которой ему должны были выделить 8 млрд рублей на реконструкцию перрона и взлётной полосы, как заявлял тогда губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Ранее Дмитрий Медведев открывал международный терминал Толмачёва после трёхлетней реконструкции.