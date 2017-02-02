 

Омские актёры получили талоны на бесплатный вывоз снега

 2 февраля, 18:51
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Омские актёры получили талоны на бесплатный вывоз снега
Фото с официального сайта администрации Омска

Омские чиновники выдали бесплатные талоны на вывоз 9 000 кубометров снега, талоны получили служащие, жители частного сектора и общественники, в том числе актёры Омской крепости и Драматического лицейского театра, узнал 2 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Омской администрации.

Власти Омска выделили талоны на бесплатный вывоз более 9 000 кубометров снега, что равно 450 самосвалам «КамАЗ», подсчитал корреспондент Сиб.фм. Талоны выдают в администрации Центрального округа и комитете территориального общественного управления.

Талоны могут получить жители частного сектора, социальные работники, госслужащие и муниципальные чиновники. Уборка снега оказалась актуальна для историко-культурного комплекса «Омская крепость», центра «Творчество», Драматического лицейского театра. Свои талоны затребовали Омский аграрный техникум, ледовый дворец спорта им. Вячеслава Фетисова, гимназия № 115 и региональное отделение Национальной гвардии РФ. Общественники получили талоны на уборку более 3 000 кубометров снега, или 150 самосвалов.

Напомним, житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём «Сугробы за Локтя!» Андрей Афанасьев заснял создание надписи на видео, а в конце ролика добавил: «Локоть — лучший друг сугробов, лучший их союзник, их кандидат». Отмечается, что не прошло и двух часов, как неизвестные испортили надпись, а утром следующего дня, 9 января, исчез и сам сугроб.

Омские общественники попытались повторить успех, подписав несколько сугробов именем мэра Вячеслава Двораковского, однако это не помогло. По данным паблика «Типичный Омск», надпись исчезла, а сугроб остался на месте.

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