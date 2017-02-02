Порыв на теплосетях в Чите оставил без тепла 53 дома в 20-градусный мороз

Читинские теплоэнергетики устраняют порыв теплосети в центре города, повреждение трубопровода привело к отключению теплоснабжения на 53 объектах, однако большая часть из них уже запитана по резервной схеме, узнал корреспондент Сиб.фм 2 февраля из сообщения энергокомпании ТГК-14 (подконтрольная ОАО «РЖД»).

Авария произошла в ночь на 2 февраля, когда температура воздуха опустилась ниже 20 градусов мороза. Ночью по резервной схеме к системе централизованного теплоснабжения были подключены 40 объектов, 13 остаются отключёнными на данный момент. Ожидается, что в течение дня все объекты получат тепло.

Стоит отметить, что 25 января ТГК-14 заявила о том, что уровень износа теплосетей в Чите достиг критической отметки и составляет около 70 %. При этом число прорывов в теплосетях по сравнению с предыдущим отопительным сезоном стало расти: начиная с осени 2016 года в Чите произошло 223 аварийных прорыва внутриквартальных тепловых сетей и два прорыва на магистральных трубопроводах.

«В Чите меняется по 8-10 километров тепловых сетей за год при общей протяжённости тепломагистралей в 400 километров <...> Энергетики и власти края предлагали включить обновление сетей в федеральные программы развития Дальнего Востока и программы по энергосбережению. Только лишь силами компании, потребителей или бюджетов тепловые магистрали не заменить», — сообщала компания.

В то же время общий долг потребителей Забайкальского края и Республики Бурятия перед ТГК-14 на 1 января 2017 года превысил 1,368 млрд рублей.

Напомним, 19 января руководство теплогенерирующей компании ТГК-14 заявило о намерении отключить от тепла объекты Минобороны в Забайкальском крае. Причиной стал многомиллионный долг «Главного управления жилищно-коммунального хозяйства», которое обслуживает объекты оборонного министерства — управляющая компания не перечислила энергетикам 75,8 млн рублей.