 

Прокуратура признала ЖКХ самой коррупционной сферой в Новосибирске

 2 февраля, 08:40
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Прокуратура признала ЖКХ самой коррупционной сферой в Новосибирске
Фото с сайта newstracker.ru

Самые коррупционные сферы в Новосибирске озвучила прокуратура НСО, подведя итоги антикоррупционной деятельности в 2016 году, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК 2 февраля.

По словам начальника отдела ведомственной статистики и организационно-методического обеспечения прокуратуры НСО Павла Ефремова, взятки в Новосибирске в основном дают, чтобы скрыть правонарушение или преступление, ускорить какое-нибудь действие, а также получить что-либо в обход закона.

Чаще всего преступления коррупционной направленности совершают госслужащие среднего ранга. По словам Ефремова, самой коррумпированной сферой является ЖКХ.

«Когда бухгалтер или руководитель управляющих компаний или ТСЖ не выполняют работы, либо делают приписки, а деньги, полученные от жильцов для нужд ЖКХ, присваивают», — пояснил Ефремов.

По данным новосибирской прокуратуры, высокий уровень коррупции наблюдается в миграционной сфере. Иностранцы дают взятки сотрудникам УФМС или полиции, чтобы избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, часто берут взятки сотрудники правоохранительных органов и системы здравоохранения.

В 2016 году сотрудники прокуратуры выявили в Новосибирской области 3 746 нарушений законодательства, что на 1 058 меньше, чем в 2015 году. На 32 % увеличилось число преступлений коррупционной направленности: с 534 до 705. К уголовной ответственности привлекли 261 человека, в их числе 71 — за дачу взятки, 70 — за присвоение денежных средств или их растрату, 34 — за получение взятки под следствием. Также уголовные дела за мошенничество завели на 43 человек.​

Санкции за получение взятки предусматривают наказание в виде штрафа до 4 млн рублей или лишения свободы сроком до 15 лет. Того, кто даёт взятку, наказывают штрафом в размере до 5 млн рублей или лишением свободы до 15 лет.

Напомним, что в июне 2016 года прокуратура направила в суд дело экс-начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина по обвинению во взятке. В июле Центральный районный суд Новосибирска счёл неубедительными доказательства прокуратуры по уголовному делу о взятке Шадрина.

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