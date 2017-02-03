Активисты предложили установить в Красноярске 80-метровую статую Христа

Группа красноярцев выступила с идеей установить на Караульной горе в центре города статую Христа авторства известного скульптора Зураба Церетели, узнал корреспондент Сиб.фм 3 февраля из сообщения красноярского телеканала «Прима».

Речь идёт о том самом изваянии, которое Церетели отлил в бронзе ещё в 2013 году. Высота памятника вместе с пьедесталом составляет около 80 метров, и это самая высокая статуя Христа в Европе. Предполагалось, что монумент будет установлен в Сочи накануне зимней Олимпиады-2014, однако власти города не согласовали его установку. После этого сам скульптор предлагал изваяние разным городам, в том числе Санкт-Петербургу, однако каждый раз переговоры с властями ничем не заканчивались.

В июле 2016 года инициативная группа жителей Новосибирска предлагала установить статую на берегах Оби. В соцсетях было организовано голосование, в котором приняли участие более 10 тысяч пользователей сети, из них около половины высказались против установки монумента, 36 % поддержали идею, остальные затруднились с ответом.

Согласно предложению красноярцев, изваяние Церетели должно быть установлено рядом с наиболее узнаваемым символом города — часовней Параскевы Пятницы, изображённой, например, на десятирублёвой купюре вместе с остальными достопримечательностями города. По информации журналистов, автор изваяния уже выразил готовность передать монумент красноярцам безвозмездно, однако принимающая сторона должна оплатить транспортировку, монтаж и все другие работы, связанные с установкой. Общая сумма расходов может превысить десятки миллионов рублей.

В красноярской епархии телеканалу подтвердили, что руководство осведомлено об идее инициативных горожан и не возражает против установки скульптуры.

Напомним, что 1 февраля художественный совет мэрии Новосибирска раскритиковал проект памятника ушедшему из жизни директору городского зоопарка Ростиславу Шило — эксперты заявили, что на эскизе он будто сидит с протянутой рукой. Установить статую планировалось в апреле 2017 года, к годовщине смерти бывшего директора зоопарка.