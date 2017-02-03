 

Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера

 3 февраля, 08:15
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Актёр Киану Ривз приедет в Сибирь на съёмки триллера
Фото с сайта niceimage.ru

Американский киноактёр Киану Ривз отправится в скором времени в Сибирь, где будут проходить съёмки нового романтического триллера, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения журнала The Hollywood Reporter 3 февраля.

В 2017 году режиссёр Мэттью М. Росс, снявший драму «Фрэнк и Лола», планирует начать съёмки нового фильма в Сибири. Продюсировать фильм будут Габриэла Бачер («Крабат. Ученик колдуна», «Франкенштейн») и Стивен Хэймел («Пассажиры»). На одну из главных ролей в будущем романтичном триллере под названием «Сибирь» режиссёр пригласил известного актёра Киану Ривза.

Ривз сыграет роль американского торговца бриллиантами. Согласно сценарию, его герой приезжает в Россию, чтобы продавать драгоценные камни неизвестного происхождения. Когда приезжает в маленький сибирский городок, он влюбляется в хозяйку местного кафе. Вокруг влюблённой пары разворачивается криминальная история с бриллиантами. Герой Киану Ривза, как обычно, спасёт весь мир и девушку.

Киану Ривз — канадо-американский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант (бас-гитарист, бэк-вокалист). Популярность актёру принесли кинокартины «Матрица», «Сладкий ноябрь», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник». Один из свежих фильмов «Джон Уик 2», где Киану Ривз снялся в главной роли, выйдет в прокат 9 февраля.

Напомним, что в январе 2016 года режиссёр из Читы Геннадий Сергеев начал съёмки фильма «Заваруха» по сценарию читинского рэпера Толи Хигаши о молодёжи, клубах, блатных порядках и «быдле».

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