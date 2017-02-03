 

Алтайский юрист напал на соседа за выгул пса без намордника

 3 февраля, 13:54
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Алтайский юрист напал на соседа за выгул пса без намордника
Фото Петра Лохова из архива Сиб.фм

Сотрудник охранного предприятия в Алтайском крае увидел соседа с собакой без намордника, пнул пса и атаковал собаковода с пистолетом и газовым баллончиком. Районный суд Барнаула направил 33-летнего юриста в психбольницу, узнал 3 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Юридический консультант охранного предприятия напал на пса без намордника и угрожал убить его хозяина. Суд Центрального района Барнаула постановил направить обидчика на принудительное лечение в психбольницу.

Мужчина напал на соседа с собакой в июне 2016 года. Сперва он увидел в окно, что собаковод выгуливает животное на поводке, но без намордника. Подсудимый вышел из дома и пнул собаку, на что хозяин сделал ему замечание. В ответ мужчина достал газовый баллончик и брызнул в лицо собаководу, а затем вынул пистолет и начал угрожать убийством.

Обидчик собаки и «хэндлера» оказался психически больным, поэтому подсудимый избежал наказания по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством при реальных основаниях». Суд отобрал у 33-летнего юрисконсульта газовый баллон и пистолет, больной был помещён на принудительное лечение.

Напомним, православный активист Юрий Задоя в июле 2016 года сдал своего сына в психбольницу за «выкалывание глаз иконам». Близкие Константина Задои опротестовали решение отца юноши — известного православного активиста. В начале августа Константин был отправлен домой, а 19 декабря был найден повешенным в съёмной квартире. Следователи опрашивают родственников погибшего, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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