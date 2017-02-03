Сенатор Болтенко выдвинута на звание почётного жителя Новосибирска

Сенатор Новосибирской области Надежда Болтенко выдвинута на звание почётного жителя Новосибирска к 125-летию города, передаёт 3 февраля корреспондент Сиб.фм.

С инициативой выступил депутат городского совета депутатов Новосибирска Игорь Кудрин. Список почётных жителей Новосибирска начал формироваться ещё в 2016 году.

Полный перечень почётных жителей Новосибирска огласят в 2018 году, к 125-летнему юбилею города.

Надежда Болтенко окончила Новосибирский медицинский институт, является кандидатом медицинских наук, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарностью Президента Российской Федерации.

С апреля 2004 года она занимала пост председателя совета депутатов Новосибирска. В сентябре 2014 года Болтенко подала в отставку в связи с назначением на пост члена Совета Федерации от Новосибирской области.

В 2012 году эксперты называли Надежду Болтенко четвёртым по влиятельности политиком региона — сразу после занимавшего тогда пост полпреда президента в СФО Виктора Толоконского.