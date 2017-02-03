Красноярский депутат Госдумы поддержал идею встречи Трампа с Путиным в Сибири

Депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев поддерживает идею проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на территории Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 3 февраля из заявления парламентария, прозвучавшего на заседании межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» в Красноярске.

В заседании приняли участие партийцы Красноярского края, Тувы и Хакасии. Обращаясь к коллегам из Тувы, Зубарев напомнил, что 23 января глава республики Шолбан Кара-оол после инаугурации Трампа пригласил его и Владимира Путина встретиться в Туве. По словам Зубарева, до сих пор наиболее видным политиком США, посещавшим Сибирь был Генри Уоллес, в годы Второй Мировой войны занимавший пост вице-президента США в правительстве Франклина Рузвельта.

«Это может быть Тува, может быть Красноярск или Новосибирск. Я напомню, что в 1944 году, в период Великой Отечественной войны, вице-президент США Генри Уоллес неоднократно посещал восток Советского Союза, был в Красноярске, в посёлке Шушенском. Его знание наших тогдашних реалий стало одним из важных факторов боевого и экономического сотрудничества, а главное — добрососедских отношений между СССР и США в период 1941-1945 годов. Так, что шансы сделать Сибирь центром принятия важных решений не только национального, но и международного масштаба, есть», — отметил парламентарий.

Напомним, в январе новосибирская компания по производству древесного угля для барбекю выпустила упаковки топлива, посвящённые будущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа: уголь под названием «Новый мир» производители планировали отправить в Белый дом.