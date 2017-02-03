 

ФСБ нашла на Алтае кафе с законспирированной экстремистской молельней

 3 февраля, 11:15
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ФСБ нашла на Алтае кафе с законспирированной экстремистской молельней
Фото с сайта soldatru.ru

Управление ФСБ по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 41-летнего жителя Барнаула, который подозревается в вовлечении граждан в ряды запрещённой исламистской организации «Таблиги Джамаат», узнал корреспондент Сиб.фм 3 февраля из сообщения пресс-службы управления ФСБ по Алтайскому краю.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ было установлено, что весной 2015 года мужчина организовал молельную комнату в арендованном помещении одного из барнаульских кафе. На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди верующих идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ «Таблиги Джамаат» барнаулец позиционировал это учение как единственно верное.

Зная, что популяризируемая им религиозная организация запрещена на территории России, мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от приходивших в молельню. Однако, несмотря на все ухищрения, деятельность экстремистской организации была раскрыта и пресечена. В молельной комнате, а также по месту жительства и регистрации организатора собраний сотрудниками ФСБ была изъята экстремистская литература.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ «Склонение в деятельность экстремистской организации». Максимальная санкция этой статьи — восемь лет лишения свободы.

С момента задержания мужчина находится в одном из следственных изоляторов Алтайского края. В ходе следственных мероприятий он дал исчерпывающие признательные показания. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Барнаула.

Напомним, в июне 2016 года Октябрьский районный суд Барнаула приговорил 28-летнего учителя одной из местных школ к двум годам лишения свободы условно за экстремизм в социальной сети «ВКонтакте». Следователи и суд установили, что с февраля по март 2014 года педагог неоднократно публиковал на своей странице высказывания, «направленные на оправдание насильственных действий в отношении группы лиц».

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