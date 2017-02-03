Искитимского депутата Владимира Шевцова нашли убитым в Новосибирске

Тело искитимского депутата Владимира Шевцова с ножевым ранением в сердце обнаружили в Заельцовском парке Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного управления СК РФ по Новосибирской области 3 февраля.

3 февраля около 10 часов утра в лесном массиве Заельцовского района обнаружено тело депутата с ножевым ранением в области сердца. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и обнаружили нож. Он был прикреплён к делу как вещественная улика.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства депутата совета депутатов Искитимского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации Генпрокуратуры, в октябре 2016 года искитимский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении Шевцова. Он обвинялся в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). По предварительной версии следствия, с 18 марта 2014 года по 14 июля 2015 года Шевцов, используя свои полномочия, похитил у ЗАО «Крестьянское коллективное хозяйство» 29,2 млн рублей.

Напомним, что в ноябре 2015 года депутат заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Оксана Бобровская вместе с супругом погибли от взрыва на заднем сидении автомобиля Toyota RAV-4, припаркованном у офиса Бобровской на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске.