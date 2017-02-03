 

Новосибирская компания разработала всесезонные ботинки экспедиций на Северный полюс

 3 февраля, 18:56
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Новосибирская компания разработала всесезонные ботинки экспедиций на Северный полюс
Фото с сайта www.new-retail.ru

Новосибирские ботинки для арктических условий заместят дорогую канадскую обувь для охоты и экспедиций, уверены разработчики. Коренные жители Крайнего Севера считают унты лучше нанотехнологичных ботинок с EVA, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Компания «Обувь России» разработала ботинки Pioneer of Arctic Travel для экстремальных условий Крайнего Севера. Опытная партия экспериментальной обуви передана экспедиции Русского географического общества для испытаний в дрейфующий ледовый лагерь Барнео близ Северного полюса.

Сибирская погода вынудила новосибирских производителей использовать наноматериалы для лучшей теплоизоляции и водонепроницаемости. Собственные разработки компании сочетаются с использованием галош из сополимеров EVA в основе ботинок. Разработчики планируют запустить производство линейки арктической обуви с июля 2017 года.

Продукция должна заместить ботинки и берцы Sorel, Red Wing, Cabelas и других производителей обуви из Северной Америки по замыслу создателей. Однако коренные жители Севера уверены, что это обувь для вахтовиков и народный промысел не пострадает. Оленья обувь стоит до 20 тысяч рублей и имеет лишь один недостаток — носится по 5-10 лет, что невыгодно для производителя.

«Мы решили возродить промысел, которым наши предки занимались. Постепенно все возвращается на круги своя, и теперь иметь унты — это модно и престижно. Вот угги китайские как разрекламировали, а у них подошва плоская, стопа в них, если долго их носить, деформируется», — рассказала ТАСС создательница пошивочного цеха унтов в Дудинке Аксинья Поротова.

Напомним, новосибирские геологи научили вахтовиков наслаждаться жизнью под соснами в —50 °С. Высадка соснового леса из саженцев Челябинского питомника повысила настроение вахтовиков в Бованенково. Сюрприз от появления соснового леса в снежной равнине при полярной ночи повысил эффективность труда работников «Газпрома», чья вахта длится месяц.

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