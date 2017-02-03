Новосибирские спелеологи обнаружили презерватив во время субботника в алтайской пещере

Спелеологи экоклуба Новосибирского госуниверситета и турклуба «Кедр» провели субботник в Туткушской пещере — одной из самых красивых и больших на Алтае — и вынесли из неё 10 объёмных мешков мусора, сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель экоклуба НГУ Алексей Маслов 3 февраля.

Экологическая спелеоэкспедиция проходила с 27 января по 3 февраля. В результате экоакции из пещеры Тут-Куш спелеологи вынесли порядка 10 объёмных мешков мусора.

«Много насобирали карбида — это такая белая противная масса, — поделился с корреспондентом Сиб.фм Алексей Маслов. — Раньше карбидные лампы массово использовали для освещения в пещерах, даже сейчас некоторые спелеологи продолжают использовать. Продукт карбидной отработки, гидроксид кальция, часто вытряхивали на землю и засыпали на его место новую порцию карбида. От него сложно очистить скалы. Также вынесли огромное количество скотча, консервных банок, остатки свечей, перчаток, разные „нычки“ вплоть до бутылок с мочой».

«А на третий день экоакции в самом дальнем и труднодоступном гроте мы обнаружили использованный презерватив. Это равноценно подвигу — так далеко его запрятать», — добавил спелеолог.

По словам Маслова, мусор — самая серьёзная проблема пещер на Алтае. Туткушскую пещеру посещало много людей, в том числе и не имеющих специальной подготовки. Попасть в Тут-Куш было легко — по прогнившей деревянной лестнице во входном колодце. Лестницу спилили спелеологи новосибирского «Кедра», а также специалисты из Горно-Алтайска и Бийска, которые участвовали в уборке мусора с 28 по 30 января. Спелеологи НГУ поставили подземный лагерь и задержались до 2 февраля, рано утром 3 февраля они уже вернулись в Новосибирск.

«Мы очень надеялись, что будет меньше воды в труднопроходимых частях пещеры, но этого не произошло, — рассказал Алексей Маслов. — Поэтому в самые отдалённые места ходили только пару раз — на заброске и выброске. Возвращались к палаткам в лагерь, чтобы просушиться, отогреться. Никто не простыл. Все живые, здоровые, радостные — на работу сегодня вышли».

Спелеологи отметили, что с погодой повезло. К началу экспедиции царившие на Алтае 20-градусные морозы и штормовой ветер уступили почти «весенней» погоде: днём мороз не превышал −7 °С.

«Первую ночь после пещеры ночевали на поверхности, в палатке, — сказал Маслов. — Когда выходишь из подземелья на поверхность, ты насквозь грязный и мокрый. Снаряжение и экипировка застывает, утром при больших морозах разогнуть его вообще нереально. Но всё равно как-то надо надеть на себя комбинезон и всё остальное. В этот раз было сравнительно тепло, так что разгибали без особых усилий».

В первый раз спелеологи экоклуба НГУ провели субботник в пещере Тут-Куш в начале декабря 2016 года. Тогда они подняли на поверхность семь мешков с мусором.

Туткушская пещера расположена в 40 километрах от Горно-Алтайска. Глубина её составляет примерно 200 метров. Протяжённость ходов достигает 1 400 метров. Спелеологи открыли пещеру в 1985 году.

Информационный партнёр спелеоэкспедиции — интернет-журнал Сиб.фм.

Напомним, что накануне спелеоэкспедиции, 18 января 2017 года, спелеологи рассказали корреспонденту Сиб.фм о том, чем осложнено проведение субботников в пещерах.