 

Новосибирские учёные научились предотвращать катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС

 3 февраля, 12:36
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Новосибирские учёные научились предотвращать катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС
Фото Елены Шкарубо из архива Сиб.фм

Специалисты института теплофизики СО РАН в Новосибирске предложили установить стабилизирующие рёбра для нейтрализации вихря в отводном канале, который представляет главную опасность для ГЭС, узнал 3 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Гидрофизики СО РАН разработали защиту гидроэлектростанций от внезапных катастроф. Учёные института теплофизики имени С. С. Кутателадзе с инженерами Ленинградского металлического завода установили рёбра жёсткости на Саяно-Шушенской ГЭС.

Разработка решила главную опасность для гидроэнергетиков — нейтрализовала разрушительный водяной вихрь в отсасывающей трубе гидротурбины. На ГЭС вода поступает в турбину по спиральному водоводу, получившийся вихрь вращает колесо, которое запускает генератор электричества. Остаточный вихрь уходит вниз, при этом создаёт сильные вибрации, огромные нагрузки на конструкции гидроагрегата, кавитацию и мощный гул.

Расчёты показали, что стабилизирующие рёбра помогут снизить амплитуду и негативные эффекты сброса остаточного вихря. Разработку испытывают на работающей гидротурбине ГЭС.

Напомним, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года унесла жизни 75 работников станции. Ростехнадзор назвал причиной аварии разрушение шпилек крепления крышки турбины одного из гидроагрегатов из-за переменных динамических нагрузок. Один из выживших работников станции рассказал Сиб.фм, как происходила одна из самых неожиданных катастроф в истории мировой гидроэнергетики.

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