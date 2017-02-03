 

Новосибирский инструктор помог МЧС спасти иранскую альпинистку на высоте 5 300 метров

 3 февраля, 15:37
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Новосибирский инструктор помог МЧС спасти иранскую альпинистку на высоте 5 300 метров
Фото с сайта www.aminpro.ru

Инструктор из Новосибирска потерял 37-летнюю участницу группы в Эльбрусском районе — спасатели эвакуировали альпинистку после двух суток истощения, узнал 3 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирской МАСС на официальной странице «ВКонтакте».

Спасатели МЧС Кабардино-Балкарии вытащили умирающую альпинистку с высоты более 5 км. Гид из Новосибирска сообщил о пропаже участницы группы восхождения на Эльбрус 2 февраля.

Спортсменка из Ирана провела более двух суток на высоте 5 300 м, была истощена и не могла передвигаться. Сотрудники МЧС спустили пострадавшую на санях-акъях до высоты в 4 300 метров, затем женщину вывезли вниз на ратраке.

«Это была сложная спасательная операция, температура доходила до —50 °С, а сильный ветер со снегом не позволяли видеть дальше одного метра. Но даже плохая погода и темнота не помешали нам найти и эвакуировать пострадавшую, у которой были признаки горной болезни», — рассказал руководитель операции Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухтар Шаваев.

Напомним, новосибирские спасатели уберегли туристок из Италии от переохлаждения во время селфи. Четыре туристки из Италии в возрасте от 24 до 48 лет приехали на такси к Центральному пляжу Обского моря, чтобы сфотографироваться на фоне снежных просторов водохранилища, но замёрзли и заблудились. Туристок отогрели горячим чаем и тёплой одеждой, а потом посадили на такси.

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