 

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

 3 февраля, 12:15
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Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей
Фотографии пресс-центра ХК «Сибирь»

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки, узнал корреспондент Сиб.фм из «Твиттера» пресс-секретаря «Сибири» Марии Левинской 3 февраля.

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги, который прошёл 2 февраля в Новосибирске, команда ХК «Сибирь» обыграла «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Шайбы в ворота «Адмирала» забросили Степан Санников, Алексей Глухов, Константин Окулов, Алексей Глухов и Владислав Наумов. На победу новосибирской команды болельщик поставил 1 млн рублей, и в итоге, благодаря хорошей игре хоккеистов, выиграл 2,1 млн рублей за счёт этой ставки. Подробности уточняются.

Для «Сибири» это пятая победа подряд в континентальной лиге. В настоящее время в турнирной таблице Восточной конференции новосибирская команда занимает девятое место, набрав в 56 матчах 79 очков. Владивостокский «Адмирал» с идентичным числом очков располагается строчкой выше.

Напомним, что в январе 2016 года новосибирские власти заморозили финансирование ХК «Сибирь» ради выплат задержанных пособий.

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