 

Приёмные семьи для пожилых людей появятся в Иркутской области

 3 февраля, 10:33
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Приёмные семьи для пожилых людей появятся в Иркутской области
Фото Полины Кузаевой

Пожилые жители Иркутской области, о которых некому заботиться, могут пойти в приёмную семью — министерство социального развития, опеки и попечительства региона внедряет новую форму опеки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства 3 февраля.

Региональные власти разрабатывают нормативные документы для принятия регионального закона, где будут прописаны условия, при которых пожилой человек сможет находиться в приёмной семье. Отмечается, что приёмной может стать только посторонняя семья, а не родственники. Согласно семейному кодексу, родные должны ухаживать за своими близкими. Кроме того, в документе определят количество пожилых людей, которых можно взять в приёмную семью. В регионах, где уже практикуется такая форма опеки, разрешено принимать не более одного-двух человек.

Новую технологию планируют внедрить в 2018 году. К этому времени специалисты опросят пожилых людей, желают ли они проживать в приёмных семьях, а также зададут вопрос жителям области об их желании стать опекунами.

«По приёмным семьям, где воспитываются дети, создана специальная служба сопровождения в каждой территории. Специалисты выезжают в семьи, смотрят, в каких условиях живут ребятишки, как одеты, накормлены ли, как учатся в школе. Механизм с пожилыми людьми будет такой же. А ещё мы планируем провести семинары либо курсы для таких семей по аналогии со школой приёмных родителей», — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

5тысяч человек проживает в 24 домах престарелых и интернатах в Иркутской области

К таким мерам привела проблема переполненности домов для престарелых. В 2014 году очередь на размещение в них составляла в Иркутской области почти 700 человек. Тогда президент России поручил решить эту проблему. К 1 января 2017 года очередь снизилась до 147 человек.

Опекунам пожилых людей государство обещает оказывать поддержку. Семьи могут рассчитывать на 75 % от пенсии приёмного человека, а также будут получать вознаграждение за его содержание.

Приёмные семьи для пожилых людей есть уже почти в 30 регионах России, в том числе сибирских — Бурятии и Забайкальском крае. По словам Родионова, ни в одном федеральном законе нет понятия «приёмная семья для пожилого человека», поэтому каждый регион идёт своим путём.

Напомним, что 31 октября интернет-журнал Сиб.фм провёл в Новосибирске круглый стол «Корпоративная благотворительность: помощь людям старшего возраста», на котором общественники и чиновники обсудили межпоколенческие связи, компьютерную грамотность и возможность трудоустройства для пожилых людей.

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