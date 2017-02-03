Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья, передаёт 3 февраля корреспондент Сиб.фм.

Кандидатура Сергея Меняйло согласована и утверждена в администрации президента России. После оставки Городецкий с большой долей вероятности сможет претендовать на должность представителя Новосибирской области в Совете Федерации РФ, что обеспечит преемственность власти в регионе.

Возможная кандидатура преемника, по некоторым данным, получила одобрение действующего губернатора и бывшего полпреда по СФО Анатолия Квашнина, который также заинтересован и участвует в избрании Меняйло.

Сергей Меняйло окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова в 1983 году. Он проходил военную службу на командных должностях Северного флота, командовал бригадой кораблей Каспийской флотилии, а также занимал руководящие должности на Черноморском флоте. Является ветераном боевых действий.

14 апреля 2014 года он стал исполняющим обязанности губернатора Севастополя, а 9 октября вступил в должность. После, 28 июля 2016 года, по указу Владимира Путина был избран полномочным представителем президента по Сибирскому федеральному округу. Его место занял Дмитрий Овсянников, ранее временно исполнявший обязанности губернатора Севастополя.