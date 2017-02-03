Старейшая муза детского театра России Зоя Булгакова скончалась в Новосибирске

Одна из основательниц труппы новосибирского театра юного зрителя умерла на 103-м году жизни, заслуженная артистка РФ завещала имущество соседям-опекунам, выяснил 3 февраля корреспондент Сиб.фм у работников театров Новосибирска.

Соосновательница труппы новосибирского театра юного зрителя, заслуженная артистка РСФСР и России Зоя Булгакова умерла в возрасте 102 лет. Старейшая детская актриса России играла главные роли в сказочных постановках с 1935 года по 1960-е годы. Актриса жанра травести воспитала несколько поколений зрителей на образах Красной шапочки, Конька-Горбунка, Кота в сапогах.

«Я всю жизнь играла мальчиков и девочек, — рассказывала Зоя Булгакова. — Амплуа травести вообще редкость в театре, поэтому невостребованности я никогда не ощущала. Кстати, роли мальчишек у меня всегда получались лучше, чем образы девочек. Может быть, потому, что характер у меня боевой: по крышам, деревьям и заборам я лазила порой лучше иного мальчишки», — цитирует Зою Булгакову пресс-служба театра «Глобус».

Зоя Булгакова продолжала оставаться музой новосибирского ТЮЗа до последних дней. С выходом на пенсию она продолжала помогать в постановках Новосибирского театра кукол и заботилась о престарелых актёрах и актрисах в региональном отделении Союза театральных деятелей РФ.

«Она жила театром, никогда не выпячивала свои слабости, это пример людей, сделанных в другое время. Каждый раз при встрече я просил про себя: «Господи, дай мне сохранить такую трезвость и критичность ума, преодолеть деменцию, сохранить чувство юмора и волю к жизни. Это особенный, здоровый фанатизм к театру», — поделился с Сиб.фм главный режиссёр театра «Глобус» Алексей Крикливый.

Соседи Зои Булгаковой опекали актрису. Согласно посмертному договору ренты, квартира была завещана соседу и давнему другу Сергею Виноградову. Однако главным богатством Зои Булгаковой стал жизненный и профессиональный опыт.

«Для нас это несравнимая утрата, Зоя Фёдоровна была нам как родной член семьи. В последние два месяца она потеряла дикцию, но продолжала наговаривать свои скороговорки, чтобы сохранить речь. Мне кажется, что она бы завещала актёрам уметь работать и работать над собой», — признался Сиб.фм сын опекуна Зои Булгаковой Владимир Виноградов.

Главная роль Зои Булгаковой в спектакле «Снежная Королева» (1940) принесла первое всесоюзное признание постановок из Новосибирска.

Напомним, старейший долгожитель Новосибирска Александр Каптаренко умер от инсульта в 2014 году. Самый возрастной факелоносец Олимпийских игр скончался за несколько месяцев до своего 103-летия. На девятом десятке Александр Александрович занялся литературным трудом и написал пять книг. В последнее время он работал над книгой, посвящённой Октябрьской революции, она так и осталась незаконченной.