 

Видео охоты на краснокнижного архара проверит прокуратура Алтая

 3 февраля, 13:56
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Видео охоты на краснокнижного архара проверит прокуратура Алтая
Иллюстрация с сайта 2d.by

Сайлюгемский национальный парк передал в прокуратуру анонимное видео, где засняты краснокнижные горные бараны — архары, которых догоняют на снегоходах неизвестные, Всемирный фонд дикой природы WWF настаивает на расследовании, узнал корреспондент из сообщения пресс-секретаря Алтае-Саянского отделения WWF Татьяны Иваницкой 3 февраля.

Видео охоты на архара прислали неизвестные на электронную почту Сайлюгемского национального парка. На видео запечатлена погоня за архарами людей на снегоходах. Одного архара люди поймали за рога и удерживали его, прижимая к снегоходу. В этом месте видео обрывается. Лиц преследователей на видео не видно, но слышны голоса.

«Эксперты Сайлюгемского национального парка во время исследования часто встречают останки архаров, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Татьяна Иваницкая. — И это не задранные хищниками животные, на многих тушах обнаружены огнестрельные ранения. Местные жители сообщали, что охота на архаров проводится. Она незаконна. За последние годы был только один случай, когда браконьеров наказали. В октябре 2016 года задержали с поличным охотников на архаров в Республике Алтай. Ему дали минимальное наказание — 100 часов исправительных работ. Хотя по новому законодательству возможно уголовное наказание».

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, имеет ли анонимное видео отношение к территории Алтая. Экологи отмечают, что на охота велась на аргали — самых крупных архаров в мире.

«Проверку в отношении подобных видео, конечно, будут проводить следственные органы, стараясь определить и территорию, и происхождение ролика, — сказал старший координатор проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе. — Однако в любом случае, преследовать и отлавливать животных, тем более краснокнижных животных, используя транспортные средства, категорически запрещено. Мало того, животные, конечно, получают ужасный стресс. Видео обрывается, мы не видим, отпустили ли его участники загона и ушёл ли архар благополучно или нет».

Аргали занесён в Международную Красную книгу. WWF инициирует работы и оказывает ресурсную и финансовую помощь учётам архара в России. Основной ареал обитания аргали — Республика Алтай. В 2016 году в России насчитали порядка 1 198-1 199 особей аргали, из их числа 1 168 аргали обитают в Республике Алтай, 30 — в Республике Тува.

Напомним, что в январе 2017 года Всемирный фонд дикой природы потребовал у Росприроднадзора ужесточить наказание за «чёрное сафари» на Алтае: убийцам архара грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в 2 млн рублей.

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