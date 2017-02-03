 

Обвиняемый в хищении 230 млн рублей у «ФТ-Центра» сдался полиции в Новосибирске

 3 февраля, 08:53
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Обвиняемый в хищении 230 млн рублей у «ФТ-Центра» сдался полиции в Новосибирске
Фото с сайта popularhome.id

Объявленный в федеральный розыск восемь лет назад бывший топ-менеджер «ФТ-Центра» Евгений Богорад сдался новосибирской полиции и признал вину в хищении 230 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсанта» 3 февраля.

Бывший заместитель руководителя государственного предприятия «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-Центр») Евгений Богорад восемь лет скрывался от правоохранительных органов. Известно, что последние несколько лет он жил в Израиле.

В 2009 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело о масштабных хищениях в сибирском филиале «ФТ-Центра» на сумму более 230 млн рублей. По версии следствия, «ФТ-Центр» заключал фиктивные договоры об оказании юридических услуг и охране объектов недвижимости с подконтрольными руководству филиала организациями. В качестве обвиняемых по этому делу проходили десять человек. Трое из них, включая Евгения Богорада, сумели скрыться.

Генпрокуратура РФ утвердила фигурантам обвинение в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом, его структурным подразделением, участие в преступном сообществе»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество») и части 3 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения ими преступления»).

Стало известно, что в январе 2017 года Евгений Богорад в сопровождении адвоката сам пришёл в УМВД по Новосибирску. После допроса, на котором, вероятно, Богорад дал признательные показания, следователи отпустили его под подписку о невыезде. По некоторым данным, Богораду гарантировали свободу взамен на признание вины.

В декабре 2014 года Новосибирский областной суд рассмотрел дело о хищении в отношении семи обвиняемых, двоих из них полностью оправдал. Остальные получили условные сроки. В марте 2016 года, когда приговор вступил в силу, облпрокуратура предъявила к осуждённым гражданский иск, потребовав возместить нанесённый ущерб размером 229,1 млн рублей.

Напомним, что в январе 2017 года в Новосибирске 23-летний мужчина добровольно пришёл в полицию и признался в ограблении банка.

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