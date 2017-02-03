 

Выборы депутатов Красноярска в трети одномандатных округов могут пройти в июне

 3 февраля, 18:18
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Выборы депутатов Красноярска в трети одномандатных округов могут пройти в июне
Горсовет Красноярска, фото с сайта krasnoyarsk-gorsovet.ru

Довыборы депутатов красноярского городского совета по каждому третьему одномандатному округу могут пройти 4 июня 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 3 февраля из проекта решения, опубликованного на официальном сайте горсовета.

Выборы депутатов в Красноярске проходят по смешанной системе — 18 депутатов избирается по партийным спискам, ещё 18 определяется по итогам голосования в одномандатных округах. Полномочия действующего горсовета истекают только в сентябре 2018 года, однако из 18 одномандатников шестеро уже покинули свои кресла досрочно, четверо депутатов были в сентябре 2016 года избраны в региональное Заксобрание, один депутат сдал мандат добровольно, ещё один был лишен мандата из-за невовремя поданной декларации о доходах.

Вопрос о довыборах новых депутатов на место выбывших поднимается в Красноярске с осени 2016 года, однако ранее руководитель горсовета Татьяна Казанова выступала против проведения внеочередных выборов по соображениями экономии бюджетных средств на организацию процесса голосования. В январе 2017 года суд Красноярского края постановил, что довыборы всё-таки должны быть организованы. Кроме того, шестеро депутатов-одномандатников выступили с открытым письмом, в котором излагалось требование не нарушать права избирателей на то, чтобы иметь своих представителей в городском парламенте.

Коллизия заключается в том, что, согласно уставу города, действующий городской совет является правомочным, поскольку в его состав избрано не менее двух третей от установленной численности депутатов. Тем не менее, проект решения о проведении довыборов подписан главой города Эдхамом Акбулатовым и спикером горсовета Татьяной Казановой (оба избраны при поддержке «Единой России»).

«Назначить дополнительные выборы депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам № 2, 8, 15, 16, 17, 18 на 4 июня 2017 года. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Красноярского края и избирательную комиссию города Красноярска», — говорится в проекте решения, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии горсовета.

В то же время, как пояснил Сиб.фм лидер красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко, партия ещё не определилась окончательно, стоит ли проводить довыборы в Краснорске.

«Мы знаем, федеральное законодательство ограничивает проведение довыборов, их нельзя проводить, если до окончания срока полномочий представительного органа остаётся менее года. Здесь пограничная ситуация, счёт идет буквально на дни, на недели. При этом мы понимаем, что стоимость проведения довыборов оценивается предварительно в 50 млн рублей по шести округам. Это очень серьёзная сумма. Всё это мы должны оценить не только с учётом мнения партийной организации, но и с учётом мнения избирателей, общественности», — отметил глава красноярских единоросов.

Напомним, в середине января стало известно, что избранный от Красноярского края депутат Госдумы единоросс Артур Чилингаров может сдать свой мандат. Сам парламентарий, общаясь с журналистами, отметил, что окончательного решения пока нет, но начата «определённая процедура». В случае если депутат сдаст мандат, его место в думе может занять бывший вице-губернатор Красноярского края Сергей Сокол.

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