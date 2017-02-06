Следователи Забайкалья возбудили дело после нелегального аборта в детском доме

Следователи Забайкалья начали доследственную проверку детского дома № 1 в Чите после попытки суицида 15-летней девушки и нелегального аборта её сверстницы. Совершеннолетнему партнёру забеременевшей девушки грозит уголовное дело, узнал 6 февраля корреспондент Сиб.фм в Следственном комитете РФ по Забайкальскому краю.

Скандал с 15-летними воспитанницами Читинского детского центра помощи детям имени Владимира Подгорбунского проверяют следователи. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного мужчины по части 1 статьи 135 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет».

Неизвестный молодой человек совершил половой акт с 15-летней воспитанницей детского дома № 1 в ноябре 2016 года, установили следователи. Проверка спецшколы была начала 2 февраля после обращения уполномоченного по правам ребёнка в Забайкальском крае Ивана Катанаева в СК.

Ранее одна из 15-летних воспитанниц центра искусственно прервала беременность, другая попыталась совершить суицид, рассказали местному омбудсмену работники центра в декабре 2016 года. Расследование уголовного дела поручено отделу по особо важным делам регионального следкома.

Напомним, громкий скандал в Читинском детском доме № 1 имени Владимира Подгорбунского случился в 2015 году. Бывшей воспитательнице были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы ребёнка и в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия. По версии следователей, женщина закрыла шестилетнего воспитанника в клетке пожарного щита, а затем ударила его палкой по рукам за взятые в комнате для воспитателей банан и две конфеты.

Кроме того, директор лагеря отдала распоряжение детям старшей группы посадить мальчика в большую сумку и унести на некоторое время в лес за территорией лагеря. Также экс-воспитательница переодевала мальчика в женскую одежду и заставляла его стоять перед строем из других воспитанников. В отношении Елены Смолиной было возбуждено пять уголовных дел.

Директор детского дома № 1 Светлана Базилевич объясняла, что издевательства проходили до объединения с читинским учреждением детский дом № 2 и увольнения части сотрудников. Притом в июне 2016 года она сама стала фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных средств.

По информации следственного комитета, Светлана Базилевич своим приказом оформила программиста детского дома на дополнительную ставку воспитателя с условием поделить зарплату по ставке на двоих. Всего с апреля 2011 года по ноябрь 2015 года Базилевич таким образом похитила свыше 870 тысяч рублей. Также СК сообщил, что бывшая заместитель директора детского дома № 1 Ирина Грешилова похитила около 817 тысяч рублей с января 2013 года по ноябрь 2015 года, действуя по той же схеме.