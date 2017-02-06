Девять регионов снизили темп ввода жилья в Сибири на 10 %

Томская область, Забайкальский край и Хакасия ввели на 30% меньше жилья, Новосибирская область построила почти треть всех новостроек 2016 года, узнал 6 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новосибирскстата».

Темп ввода жилья в Сибири упал на 10,3 % за 2016 год, всего было введено в эксплуатацию 8 407 100 м². Две трети регионов Сибири ощутили падение объёмов жилищного строительства.

Строительство жилья упало сильнее всего в Забайкальском крае, Республике Хакасия и Томской области, падение темпов ввода составило от 33,7 % до 38,3 %. Притом в этих регионах подготовили лишь от 9,5 % всего объёма жилья в Сибири.

Ввод жилья в Новосибирске и области упал на 14,6 % по сравнению с 2015 годом. Однако местные девелоперы ввели в строй более 2, 2 млн м² жилья, что составляет почти треть площадей новостроек в Сибирском федеральном округе.

Напомним, мэр Новосибирска и губернатор Новосибирской области 2 февраля подписали с компанией «Парк чемпионов» меморандум о строительстве в столице региона новой ледовой арены вместимостью не менее 10 тысяч зрителей. Проект комплексного освоения левобережья Новосибирска включает современный жилой комплекс, возможность открытия недостроенной станции метро «Спортивная», благоустройство набережной Оби.

Предполагаемые затраты на строительство ледовой арены предварительно оцениваются сторонами в 3,5-4 млрд рублей из внебюджетных источников. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций за 3 млрд рублей власти берут на себя.