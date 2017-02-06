Новосибирские программисты предскажут эпидемии туберкулёза и ВИЧ на 10 лет вперёд

Новосибирский разработчик создаёт алгоритмы распространения эпидемий в Сибири и симулятор операций на сердце за счёт гранта Правительства РФ. Виртуальный врач сможет поставить диагноз и назначить лечение на основе анализов пациента, узнал 6 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Учёные института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН создают программу с функциями виртуального врача-диагноста. Проект разработки численных алгоритмов для решения задач иммунологии и эпидемиологии получил грант Президента РФ.

База данных математических моделей работы иммунитета позволит составить оптимальный план лечения, подобрать нужные лекарства или принять решение о диспансеризации больного на основе данных анализов крови и мочи. Эти же алгоритмы пригодятся для предсказания вспышек эпидемий туберкулёза и ВИЧ в Сибири на 10-50 лет вперёд, заверили разработчики.

«Изначально я исследовала распространение волн цунами: как быстро по набегающей волне определить источник и рассчитать возможность затопления. Сейчас мы разрабатываем алгоритмы распространения ВИЧ и туберкулёза, проблема очень актуальна для Новосибирской области. Люди с вирусом иммунодефицита нередко умирают именно из-за туберкулёза, поэтому мы исследуем две болезни сразу», — рассказала младший научный сотрудник ИВМиМГ СО РАН Ольга Криворотько.

Грубая версия программы покажет антитела, антигены, плазматические клетки и массу поражённого органа, но при исследовании более сложных вирусов гепатита В модель усложнится. Эти алгоритмы строятся по законам сохранения баланса масс, но в них есть индивидуальные для каждого пациента коэффициенты. В работе участвуют иммунологи СО РАН.

Другая совместная разработка программистов и хирургов клиники имени Е. Н. Мешалкина позволит проводить виртуальные операции. Сердце пациента оцифровывается, и специалист сможет заранее узнать последствия хирургического вмешательства на модели сердца.

Напомним, новосибирские хирурги вылечили дальнобойщику из Дагестана сложный порок сердца. Вместо трёх створок клапана здорового человека пациент имел провисание краёв основы клапана — фиброзного кольца. Диаметр кольца превышал допустимые показатели на 9 мм, что приводило к повышенной усталости и лёгочной гипертензии. Уникальную операцию на сердечном клапане провели 26-летнему пациенту впервые в России.