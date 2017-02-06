Авиастроительная корпорация «Иркут» выплатит штраф за туалеты на берегу Байкала

Управление Росприроднадзора по Иркутской области уличило авиастроительную корпорацию «Иркут» в незаконном ограничении доступа к берегу Байкала и в строительстве рядом с озером неэкологичных туалетов, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения ведомства.

Нарушения природоохранного законодательства были выявлены на базе отдыха «Чайка», которая расположена в посёлке Утулик и является обособленным структурным подразделением авиастроительной корпорации. Выяснилось, что на базе были установлены ограждения в границах береговой полосы Байкала. Также у берега были обнаружены туалеты, не оборудованные выгребными ямами, в результате чего возникал риск загрязнения озера стоками.

По этим нарушениям были возбуждены административные дела по статье 8.45 КоАП РФ «Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон» и статье 8.12.1 КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Надзорное ведомство постановило взыскать с корпорации «Иркут» два штрафа на общую сумму 700 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением Росприроднадзора, представители корпорации обжаловали это решение в Слюдянском районном суде Иркутской области. При рассмотрении жалобы суд учёл, что ранее организация не привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения; кроме того, все допущенные нарушения были устранены после визита инспекторов надзорного ведомства: туалеты демонтированы, выгребные ямы дезинфицированы.

Решением суда общая сумма штрафов была снижена до 450 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ПАО «Корпорация „Иркут“» контролируется принадлежащей государству Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК). На территории Сибири в структуру «Иркута» входит Иркутский авиационный завод, который производит самолёты Су-30, Як-130, компоненты для Airbus A320. На нём же в настоящее время разворачивается производство нового российского самолёта МС-21.

Напомним, в январе прокурорская проверка установила, что двое граждан Китая построили теплицы вдоль реки Селенги, впадающей в Байкал, и сливали сельскохозяйственные и бытовые отходы в реку.