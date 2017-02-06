Новосибирская компания вновь организует в Сочи массовый спуск в купальниках

Несколько тысяч участников соберутся в Сочи на олимпийском горнолыжном курорте «Роза Хутор», где с 30 марта по 2 апреля во второй раз пройдёт высокогорный фестиваль BoogelWoogel; организатором выступает новосибирское креативное бюро «Энгиро», известное как организатор Grelka fest в Шерегеше, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения бюро.

Главное мероприятие фестиваля запланировано на День смеха — 1 апреля. Туристы, приехавшие в Сочи покататься с гор, смогут принять участие в массовом спуске в купальниках на лыжах или сноубордах и установить рекорд Гиннесса по самому массовому заезду в купальных костюмах. В 2016 году в спуске участвовали более тысячи человек.

В течение всех остальных дней в «Розе Хутор» одновременно будут работать более 10 площадок, где будут организованы прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, пройдёт карнавальный заезд, фестиваль уличной еды и фестиваль красок. Также гостей BoogelWoogel ждут музыкальные концерты, битва профессиональных танцоров, профессиональный турнир по пляжному волейболу на снегу и кубок конструкторов — спуск с горы на самодельных «болидах».

«По формату в этом году мы уже приблизимся к Олимпиаде... только это будет Олимпиада чудачеств и развлечений. В программе — не менее десятка необычных видов спорта (включая спуски), в которых мы определяем победителей. По вечерам — торжественное вручение специальных наград, open-air концерты звё­зд и жаркие вечеринки. Мы проведём эпическое состязание между командами горнолыжников и сноубордистов, чтобы раз и навсегда ответить на будоражащий умы экстремальной части человечества вопрос: „Кто круче — горнолыжники или сноубордисты?“» — обещает организатор фестиваля, директор креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.

По его словам, о намерении приехать на BoogelWoogel-2017 уже заявили шоумены и известные уроженцы Новосибирска Александр Пушной и Андрей Бочаров.

Участие в карнавале и для зрителей, и для спортсменов будет бесплатным. Зарегистрироваться для участия в установлении рекорда Гиннесса можно будет c 1 марта на сайте фестиваля, с помощью группы в соцсети «ВКонтакте» или прямо на месте проведения мероприятия.

Напомним, что 16 апреля 2016 года на курорте Шерегеш в Кемеровской области был поставлен новый российский рекорд по спуску с горы в купальных костюмах — в акции участвовали 1 111 человек. Чтобы установить рекорд, в Кузбассе собрались жители различных городов России, а также гости из зарубежных стран — Германии, Испании, Литвы и Венесуэлы. Официальный представитель Книги рекордов России подтвердил, что рекорд состоялся.