Силовики нашли в Иркутске подпольное казино под вывеской ритуального салона

Оперативники СКР и ФСБ обнаружили в здании одного из ритуальных салонов Иркутска подпольное казино, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения регионального управления следственного комитета.

Информация о деятельности нелегального игорного заведения поступила силовикам заранее. Чтобы застать организаторов казино врасплох, оперативные группы проникли в помещение, вскрыв двери электроинструментом. В ходе обыска были изъяты 23 игровых аппарата, стол для игры в покер, игральные карты и фишки. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты деньги и документация, касающаяся деятельности казино.

Подпольный салон находился в частном секторе в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. При этом на здании была установлена вывеска другого ритуального агентства, которое в настоящее время деятельность уже прекратило.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённая группой лиц по предварительному сговору», виновным может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2016 года в Иркутской области депутата-единоросса, директора МУП «Бытовые и ритуальные услуги» Анастасию Мякину сняли с должности и изгнали из партии после того, как в социальных сетях появилось видео, где она качает ягодицы на фоне гробов и ритуальных венков.