 

Томский госуниверситет первым в России подготовит магистров миграции

 6 февраля, 13:01
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Томский госуниверситет первым в России подготовит магистров миграции
Фото с сайта refugee.ru

Томский государственный университет (ТГУ) откроет в 2017 году новую магистерскую программу «Миграционные исследования», не имеющую аналогов в России, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения пресс-службы вуза.

Специалисты ТГУ совместно с партнёрами из российских и зарубежных университетов планируют готовить специалистов, обладающих комплексными знаниями о миграционных процессах в Европе и Азии. По словам руководителя программы, завлабораторией социально-антропологических исследований Ирины Нам, дефицит квалифицированных специалистов в этой области велик, а ситуация с миграцией во всём мире крайне напряжённая.

«В России требуются специалисты, которые не просто владели бы информацией, а могли бы профессионально анализировать комплексные миграционные процессы и влиять на них: как эксперты, как учёные, как управленцы. Мы будем готовить выпускников, способных работать в любой из этих сфер», — поясняет Ирина Нам.

Программа обучения специалистов по миграции будет строиться на стыке дисциплин: курсы будущим магистрам прочтут не только антропологи, но и экономисты, юристы, социологи, политологи, специалисты в области международных отношений. Также предусмотрены спецкурсы от российских и зарубежных экспертов. Студенты изучат проблемы европейской и евразийской миграционных систем, миграционной политики и политики интеграции мигрантов.

В числе российских партнёров программы — Московский и Иркутский госуниверситеты, кроме того, планируется, что у студентов будет возможность обучения в европейских вузах — Университете Вены (Австрия), Университете Упсалы (Швеция) и Университете Варшавы (Польша).

Для обучения в рамках программы потребуется знание английского языка, абитуриентами могут стать выпускники любых социогуманитарных специальностей. В ТГУ рассчитывают, что программой также заинтересуются студенты и специалисты из Центральной Азии и Европы, желающие получить новую квалификацию и владеющие русским языком. Набор на программу стартует 3 апреля.

Напомним, в январе Томская и Новосибирская области заняли первые места в российском рейтинге по качеству высшего образования, вузы Республики Алтай оказались на лидирующих позициях по финансовой доступности обучения.

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