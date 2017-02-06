Учёные объяснили появление газового факела на льду Байкала

Рыбак из Иркутска увидел столб огня, поднявшийся из лунки на замёрзшем озере — учёные объяснили факелы Байкала выделением метана, узнал 6 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки из первых рук».

Популяризаторы науки объяснили, как рыбаки и местные жители создавали огонь на льду Байкала. Видео создания факела из воздуха опубликовал иркутский журналист Борис Слепнев на YouTube-канале «БайкалТелеИнформ» 1 февраля.

Рыбак пробил ломом дырку на льду Байкала и зажёг факел из метана. По данным СМИ, местные жители называют «пропарином» пузыри скопившегося метана подо льдом или места открытого выхода газа. Примета заповедного озера была известна с древних времён, название Байкал переводится с бурятского как «стоячий огонь».

Исследователи сообщали, что общий объём растворённого метана свыше 800 тонн, и это единственное в мире пресноводное озеро с активными залежами газогидратов. Метан образуется из преобразования органики осадочных пород глубоко на дне Байкала.

Огненные факелы чаще всего образуются в дельте реки Селенга, где находится мощный слой органических отложений толщиной до 7,5 км. Также выбросы из грязевых вулканов Байкала приводят к образованию огромных столбов пламени. По данным «Науки из первых рук» в районе грязевого вулкана «Маленький» в 2011 году был зарегистрирован газовый факел высотой более 1 000 м.

Напомним, иркутские геологи обнаружили на дне Байкала крупный грязевой вулкан в 2015 году. Геологи озвучивают и версию родства вулканов с газовыми гидратами — кристаллами из воды и газа, которые образуются при низких температурах и высоком давлении. Такие гидраты образуются в вечной мерзлоте, а Байкал из-за своей глубины является единственным в мире озером, где мерзлоты обнаружили в донных осадках.

Томские учёные опровергли вред болотного метана для атмосферы Сибири, завершив масштабное исследование в 2016 году. Российские и томские учёные с зарубежными коллегами изучили воздух в 100 городах и посёлках вдоль всей Транссибирской магистрали на протяжении 9 288,2 км. С помощью изотопного анализа была опровергнута гипотеза о том, что главным источником вредной концентрации газа являются болота. Большой вклад в переизбыток метана вносят утечки при добыче и транспортировке природного газа, а также лесные пожары в Восточной Сибири.