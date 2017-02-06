 

Учёные объяснили появление газового факела на льду Байкала

 6 февраля, 14:09
подходящие темы
Учёные объяснили появление газового факела на льду Байкала
Фото Кристины Макеевой с сайта www.all-around-the-world.com

Рыбак из Иркутска увидел столб огня, поднявшийся из лунки на замёрзшем озере — учёные объяснили факелы Байкала выделением метана, узнал 6 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки из первых рук».

Популяризаторы науки объяснили, как рыбаки и местные жители создавали огонь на льду Байкала. Видео создания факела из воздуха опубликовал иркутский журналист Борис Слепнев на YouTube-канале «БайкалТелеИнформ» 1 февраля.

Рыбак пробил ломом дырку на льду Байкала и зажёг факел из метана. По данным СМИ, местные жители называют «пропарином» пузыри скопившегося метана подо льдом или места открытого выхода газа. Примета заповедного озера была известна с древних времён, название Байкал переводится с бурятского как «стоячий огонь».

Исследователи сообщали, что общий объём растворённого метана свыше 800 тонн, и это единственное в мире пресноводное озеро с активными залежами газогидратов. Метан образуется из преобразования органики осадочных пород глубоко на дне Байкала.

Огненные факелы чаще всего образуются в дельте реки Селенга, где находится мощный слой органических отложений толщиной до 7,5 км. Также выбросы из грязевых вулканов Байкала приводят к образованию огромных столбов пламени. По данным «Науки из первых рук» в районе грязевого вулкана «Маленький» в 2011 году был зарегистрирован газовый факел высотой более 1 000 м.

Напомним, иркутские геологи обнаружили на дне Байкала крупный грязевой вулкан в 2015 году. Геологи озвучивают и версию родства вулканов с газовыми гидратами — кристаллами из воды и газа, которые образуются при низких температурах и высоком давлении. Такие гидраты образуются в вечной мерзлоте, а Байкал из-за своей глубины является единственным в мире озером, где мерзлоты обнаружили в донных осадках.

Томские учёные опровергли вред болотного метана для атмосферы Сибири, завершив масштабное исследование в 2016 году. Российские и томские учёные с зарубежными коллегами изучили воздух в 100 городах и посёлках вдоль всей Транссибирской магистрали на протяжении 9 288,2 км. С помощью изотопного анализа была опровергнута гипотеза о том, что главным источником вредной концентрации газа являются болота. Большой вклад в переизбыток метана вносят утечки при добыче и транспортировке природного газа, а также лесные пожары в Восточной Сибири.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 18.09.2015, 13:49 • репортаж

Уборочная компания

Корреспондент Сиб.фм побывал на акции «360 минут ради Байкала», чтобы увидеть, как совместная очистка берегов улучшает экологию и меняет массовое сознание.
 17.08.2015, 07:00 • тест

Тест: на Байкал или на диван?

5 сентября группа компаний En+ Group организует акцию «360 минут ради Байкала» для уборки берегов самого чистого и глубокого пресноводного озера планеты. Одно дело — прибраться на лужайке возле подъезда, другое — отправиться спасать национальное достояние. Наш тест поможет определить, что вы знаете о Байкале и стоит ли эти знания расширить.
 3.10.2013, 14:20 • интервью

Чья очередь выносить мусор?

Корреспондент Сиб.фм поговорил с четырьмя эковолонтёрами из Новосибирска, Алтая и Иркутска, которые безвозмездно очищают загрязнённые территории, и узнал, ради чего они стараются и почему их цель недостижима.
 20.09.2013, 14:00 • репортаж

Наступят времена почище

Стеклянные бутылки, целлофановые пакеты, банки из-под пива, колпаки с автомобильных колёс и бытовая техника — вот неполный список того, что отдыхающие оставляют после себя на побережье Байкала. Корреспондент Сиб.фм побывал на акции «360 минут ради Байкала».
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 26 января, 18:00 • новость

Евгений Гришковец получил выговор парижского музея за поведение, как у кемеровского школьника

Известный актёр из Кемерово потешался над полотном XIX века об отлучении короля Франции, сотрудники парижского музея Орсе пригрозили выгнать знаменитость за попытку рассмешить посетителей.
 30 января, 13:10 • интервью

Мессенджеры против соцсетей и спираль молчания

Корреспондент Сиб.фм поговорил с социологом интернета, сотрудником Высшей школы экономики Полиной Колозариди о самоцензуре в интернете, спирали молчания и влиянии соцсетей на поведение человека.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 27 января, 15:33 • новость

Новосибирский облсуд назначил дату рассмотрения дела об убийстве Карины Залесовой

В Новосибирске областной суд рассмотрит апелляционные жалобы по уголовному делу об убийстве 16-летней школьницы Карины Залесовой 9 февраля.
 24 января, 08:30 • новость

Дизайнеры Новосибирска назвали неграмотным новый логотип городского музея

Музей города Новосибирска презентовал новый логотип через пресс-секретаря, неправильный перенос «ново-сиби-рска» вызвал возмущение филологов и дизайнеров.
присоединяйтесь!
    