 

Житель Томска признался в краже инвалидной коляски для сдачи в аренду мошеннику

 6 февраля, 13:49
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Житель Томска признался в краже инвалидной коляски для сдачи в аренду мошеннику
Фото с сайта pravlife.org

Прокуратура Кировского района Томска направила в суд уголовное дело о хищении из больницы инвалидной коляски; в преступлении обвиняется местный безработный, который признался, что сдал украденную коляску в аренду своему знакомому, узнал корреспондент Сиб.фм 6 февраля из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый похитил инвалидное кресло-коляску из тамбура травмпункта городской больницы. Руководствовался мужина корыстными побуждениями. Коляску он прикатил к себе домой, а затем на протяжении нескольких дней сдавал в аренду своему знакомому, который, обладая нормальным здоровьем, сидел в ней возле торговых центров и, изображая инвалида, выпрашивал у прохожих милостыню.

Вскоре украденная коляска привлекла внимание правоохранительных органов, и похититель был изобличён. Свою вину обвиняемый признал полностью, а также рассказал, что его афера со сдачей коляски в аренду принесла ему за несколько дней около 500 рублей.

В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание, которое может ему грозить, — два года лишения свободы.

Напомним, в мае 2016 года ранее не судимого 60-летнего жителя города Северска Томской области обвинили в том, что он украл у знакомого котёнка. По факту преступления было заведено уголовное дело. По версии полиции, пенсионер пришёл к своему товарищу в гости, увидел ухоженного домашнего питомца и решил присвоить его.

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