Жители Новосибирска встали на защиту реки Издревой от экологической катастрофы

Пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном для отходов рядом с памятником природы «Долина реки Издревая» провели общественники в центре Новосибирска — это строительство может обернуться настоящей экологической катастрофой, узнал 6 февраля корреспондент Сиб.фм от одного из организаторов пикета Юлии Колеватовой.

5 февраля около 100 человек собрались с плакатами на площади Ленина в Новосибирске. Участники пикета выступили против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Раздольное» в Новосибирском районе. Общая площадь полигона составит 80 гектаров.

По мнению участников пикета, расположение комплекса выбрано неудачно — в непосредственной близости от памятника природы «Долина реки Издревая». Кроме того, эта территория находится в зоне ограничения на строительство аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Фото Юрия Широкова

«Самое главное, будут строить не мусороперерабатывающий комплекс, как позиционировали везде, а мусоросортировочный, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Юлия Колеватова. — Это значит, что будут привозить мусор, сортировать его, а 75 % от объёмов закапывать на полигоне.

С грунтовыми водами токсичные отходы попадут в бассейн реки Издревой. Лес погибнет, река погибнет, а вместе с ними — краснокнижные звери и птицы.

Мы отправляли запросы в различные ведомства, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Результата нет, поэтому мы вышли на пикет. Заявляли его от партии КПРФ. Больше 100 человек нам не разрешили собирать».

22 июля 2016 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заключил концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск», согласно которому она должна построить под Новосибирском два мусоросортировочных завода «Раздольное» и «Верх-Тула», а также два полигона ТКО. Начало строительства комплекса в Раздольном намечено на начало 2017 года. Соглашение приобрело широкий общественный резонанс. Для того чтобы защитить памятник природы, неравнодушные люди создали инициативную группу «Поможем реке Издревой».

«Кроме того, в федеральных правилах использования воздушного пространства России прописано, что запрещено в 15-километровой зоне от аэродрома размещать объекты для массового привлечения птиц. Полигоны ТКО как раз входят в список таких объектов, — отметила Юлия Колеватова. — Здесь стоит вопрос безопасности полётов: птицы попадают в турбины. Село Раздольное находится в 15-километровой зоне аэродрома чкаловского авиационного завода».

Фото Артёма Фатеева

Участники пикета настаивают на переносе строительства комплекса на другую территорию, которая уже не может быть использована ни в качестве зоны рекреации, ни для создания особо охраняемых природных территорий, ни для сельхознужд. Общественники считают, что лучше всего подходят участки, граничащие с существующими полигонами ТКО, золоотвалами, хвостохранилищами.

«Большая часть летних дней моей жизни прошла на даче в СНТ „Дубрава“, — поделилась с корреспондентом Сиб.фм участница пикета Лидия Кабардина из Новосибирска. — Хочется, чтобы у Издревой оставалась прозрачная, чистая вода, где я всегда купалась, а папа ловил рыбу. Дачники водой из этой реки поливают огороды. Я очень любила гулять по берёзовым лесам, собирала там грибы и ягоды, удивлялась и радовалась, когда видела бурундука или зайца, зимородка или сову. Таких „зелёных островков“ вокруг Новосибирска остаётся всё меньше, и хочется, чтобы они не исчезли совсем, чтобы люди могли наслаждаться их красотой, без опаски выращивать овощи на своих огородах, пить воду из скважин и брать для полива воду из реки».

Река Издревая. Фото Артёма Фатеева

«Место там действительно очень красивое, и страшно представить, если поблизости будет свалка, — отметил житель Новосибирска Артём Фатеев. — Ведь, насколько понимаю, никакого мусороперерабатывающего завода, как в цивилизованных странах: с сортировкой, переработкой и вторичным использованием материалов не планируется. Это же затратно вкладываться, а мусор будут просто закапывать, и потом все токсины с грунтовыми водами попадут в бассейн реки Издревой».

Напомним, что в августе 2016 года новосибирские власти решили построить дорогу до несуществующего мусоросортировочного комплекса в селе Раздольном. Ситуация уже тогда привлекла повышенное внимание местных экологов.