 

Алтайский автомеханик обманул компанию ОСАГО с помощью молотка

 7 февраля, 18:14
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Алтайский автомеханик обманул компанию ОСАГО с помощью молотка
Фото Алексея Матюшкова с сайта www.auto.onliner.by

Суд Барнаула назначил условный срок 28-летнему автослесарю, мужчина с коллегой инсценировали ДТП и получили почти 100 тысяч рублей по страховке, узнал 7 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры по Алтайскому краю.

Механик автосервиса пошёл под суд за попытку обмануть страховую компанию. Мужчина сговорился с коллегой: они испортили кузов автомобиля молотком и инсценировали ДТП.

Мошенник обратился в страховую компанию с заявлением о ДТП и получил более 97 тысяч рублей после экспертной оценки. Однако последующая проверка раскрыла обман и подтвердила незначительный ущерб автомобилю.

Центральный районный суд Барнаула приговорил механика к 1 году 8 месяцам условного срока по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группы лиц по предварительному сговору». Осуждённый обязан вернуть деньги страховой компании, согласно решению по гражданскому иску.

Напомним, в 2016 году сибирский и дальневосточный рынок страхования вырос на 13,6 % к сентябрю, однако объём сборов по КАСКО снизился на 11,4 %. Падение рынка КАСКО связали со снижением продаж новых автомобилей и снизким проникновением данного вида страхования в сегмент недорогих автомобилей. По мнению аналитиков, многие владельцы рассчитывают на покрытие своих расходов за счёт ОСАГО, но, к сожалению, оно не сможет покрыть тотальные убытки и повреждения, не связанные с ДТП.

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