Более 1 200 детей освободили от занятий из-за эпидемии вирусов в Новосибирской области

Более 23 тысяч жителей Новосибирской области заболели ОРВИ и гонконгским гриппом, частично закрыты 12 школ и 32 детских сада. Врачи заверили, что сезонная заболеваемость снизилась — эпидемии и смертей нет, узнал 7 февраля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В Минздраве Новосибирской области заявили о благополучном прохождении пика заболеваемости вирусными инфекциями в январе. К началу третьей недели периода более 23 тысяч человек заболели ОРВИ, ещё 58 — гонконгским гриппом H3N2, что составляет 73 % от порога эпидемии вируса.

Три детских сада полностью закрыли для посещения, сообщили в региональном Министерстве образования.Отменили уроки для 450 детей в 12 школах, более 820 дошкольников не пошли в 32 детских сада. В больницах с 14 января ввели карантин и начали обработку, в медучреждениях и муниципальных аптеках организовали запасы масок, бахил, вазелина и посоветовали не лечить вирус с помощью гомеопатии.

«Закладывание долек чеснока за щёку, выпитый стакан водки с перцем может быть, кому-то помогает, но официальная медицина такое не комментирует. Нужно повышать иммунитет, одеваться по погоде, носить маску, смазав ноздри вазелином. В закрытом помещении за полчаса гриппом заражаются от 20 до 50 человек», — подчеркнул заместитель Министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.

Роспотребнадзор уже сообщал о вспышках эпидемий вирусов в зимний сезон 2016/2017 года. В декабре недельный порог заболеваемости был превышен в 20 областях и в десяти крупных городах Сибири. Свиной грипп H1N1 был обнаружен на Алтае, гонконгский грипп H2N3 появился в Красноярском крае и Забайкалье.

Ранее врачи объявляли об эпидемии свиного гриппа в Новосибирской области: в январе 2016 году зарегистрировали 39 тысяч больных ОРВИ и 470 заболевших гриппом, в 80 % был выявлен штамм вируса А1N1. Напомним, последний случай смерти от гриппа был зарегистрирован 28 января 2016 года, жертвой болезни стала 40-летняя женщина.