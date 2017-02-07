Грудь новосибирской художницы с фразой Дмитрия Медведева продали за 3 000 €

Новосибирский художник Артём Лоскутов продал работу «Денег нет но вы держитесь» на аукционе Vladey за 3 000 €, в работе он повторил гипсовый слепок груди посетительницы выставки «Художественное порно», выяснил 7 февраля корреспондент Сиб.фм у Маяны Насыбулловой.

Создатель «Запрещёнки» Артём Лоскутов продал работу «Денег нет, но вы держитесь» на аукционе Vladey в Москве. Работа новосибирского художника-концептуалиста ушла с молотка за 3 000 € при начальной цене в 100 €, написал в твиттере автор. Картина «Запрещенка на красном» была продана за 4 000 €.

Проданная работа " Денег нет, но вы держитесь" повторяет элементы совместной инсталляции Артёма Лоскутова и Маяны Насыбулловой, выполненной на стене возле московского центра современного искусства Art Play. Художники использовали фразу Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь», которая по версии Google стала главным мемом для новосибирцев в 2016 году.

«Грудь, которую он продал, Артём делал сам. А в совместной работе я использовала слепок груди одной из подружек с выставки „Художественное порно“ в галерее SoMA. Чья это грудь уже не помню, я сделала десять слепков с натуры два года назад. Артём предложил их подписывать и всё переродилось в стрит-арт », — рассказала Сиб.фм автор проекта «Ленин для души» Маяна Насыбуллова.

Ранее, новосибирская художница выставила серию слепков грудей «Марш свободных сисек» на выставке «Художественное порно» в Новосибирске. «Я думала о том, как преподнести слепки, а потом почитала новости про „Русский марш“ в Москве и пикеты в Новосибирске и решила сделать свой марш. Сделала всем этим грудям ножки, чтобы они шли вперёд маршем освободившихся от бюстгальтерового рабства сисек», — признавалась Сиб.фм Маяна Насыбуллова. Часть работ украли посетители.