Новосибирские библиофилы собирают миллион на книжный фестиваль-перформанс

Организаторы «Новой книги» планируют превратить фестиваль в перформанс — ради сбора средств они обратились к создателю «Монстрации» и независимым СМИ, узнал 7 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения проекта на planeta.ru.

Создатели «Новой книги» планируют создать ежегодный независимый книжный фестиваль в Новосибирске. Идеолог фестиваля Михаил Фаустов объявил о сборе 1 миллиона рублей за 220 дней до предполагаемой даты мероприятия на площадке для краудфандинга Planeta.ru.

«Новосибирск сам способен создать свой книжный фестиваль, без этого стыдно городу. Здесь начиналась федеральная сеть „Топ-Книга“, реинкарнировался книжный „Собачье сердце“, появился первый магазин книг о музыке „Нeт Noт“. Власть говорит, что кризис, и культура — в последнюю очередь, но люди готовы тратить деньги на прекрасное», — рассказал Сиб.фм организатор фестиваля «Новая книга-2016» Михаил Фаустов.

Прошлой осенью Новосибирск охватило настоящее книжное безумие, признался Фаустов. Пять тысяч человек слушали лекции писателей Захара Прилепина и Михаила Елизарова, литературных критиков Александра Гаврилова и Бориса Куприянова, выступления поэтов Всеволода Емелина и Андрея Родионова. Свои книги жителям Новосибирска представили более 50 российских издательств на стендах независимых книжных магазинов, включая «Циолковского» и «Фаланстер» из Москвы, «Смену» из Казани, «Пиотровского» из Перми, «Корнея Ивановича» из Тулы, «Все свободны» из Санкт-Петербурга, «Бакен» из Красноярска, «КапиталЪ» из Новосибирска. Фестиваль с бюджетом в 1,37 млн рублей проходил при поддержке мэрии Новосибирска и Межрегиональной федерации чтения, однако пока муниципалитет никак не высказывался о продолжении поддержки.

Второй книжный фестиваль станет не просто ярмаркой, но масштабным перформансом, выяснил корреспондент Сиб.фм. Михаил Фаустов не стал раскрывать концепцию действа, но уже обратился с просьбой поддержать фестиваль к создателю «Монстрации» Артёму Лоскутову и к независимым городским СМИ на личной странице в Facebook. Напомним, «Монстрация» является наиболее известным перформансом, который повлиял на формирование международного имиджа Новосибирска.

Ранее книга воспоминаний о жене Эль Лисицкого Софи Лисицкой-Кюпперс, изданная и презентованная в Новосибирске, стала хитом Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction. Прожив в Новосибирске более 35 лет, Софи написала монографию о творчестве Эль Лисицкого, а также продвигала авангард в Сибири: при её активной помощи в новосибирском Академгородке в 1967 году была организована выставка картин художников-авангардистов. Наследие Эль Лисицкого прослеживается в Новосибирске до сих пор, например, в форме башен технопарка.