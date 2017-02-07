Офицеры транспортной полиции в Иркутске будут уволены из-за взятки в 20 млн рублей

Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте (дислоцировано в Иркутске) готовит материалы на увольнение двух высокопоставленных сотрудников, подозреваемых в получении 20 млн рублей в качестве взятки, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения пресс-службы ведомства.

Ранее по подозрению во взятке были задержаны заместитель начальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД и начальник линейного отдела на станции «Иркутск-Пассажирский». По версии следствия, обвиняемые получили 20 млн рублей от руководителя коммерческой организации, который просил о беспрепятственном прохождении вагонов с принадлежавшим ему грузом. 3 февраля замначальника линейного управления был задержан сотрудниками ФСБ при передаче ему денег посредником.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в октябре 2016 года был арестован начальник Забайкальской железной дороги Валерий Фомин, его обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере — в качестве взятки в деле фигурирует автомобиль стоимостью 1,87 млн рублей. Железнодорожнику может грозить до восьми лет лишения свободы.