 

Путин назначил 40-летнего замминистра транспорта РФ на пост врио главы Бурятии

 7 февраля, 18:09
подходящие темы
Путин назначил 40-летнего замминистра транспорта РФ на пост врио главы Бурятии
Алексей Цыденов, фото с сайта old.sakha.gov.ru

Заместитель министра транспорта Алексей Цыденов назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из текста указа президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Пост главы регион оказался вакантным, после того как 7 февраля губернатор Вячеслав Наговицын заявил о своём намерении подать в отставку за три месяца до истечения полномочий. Отставка по собственному желанию была принята президентом в тот же день.

Согласно указу президента, Алексей Цыденова будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного главой республики на выборах. Указ о назначении уже вступил в силу.

Алексею Цыденову 40 лет. С 2006 года он занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. В 2008 году вошёл в список кадрового резерва президента РФ. С 2009 по 2011 год работал на посту заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ.

С декабря 2011 года по июнь 2012 года Цыденов возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, затем был назначен заместителем министра транспорта РФ.

Напомним, своё желание покинуть кресло экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын объяснил тем, что региону нужны перемены.

«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике <...> Во всём мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», — пояснил своё решение экс-губернатор.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 23 января, 13:57 • тест

Тест: Агент ЦРУ или сибирский валенок?

ЦРУ открыло архивы. Сиб.фм порылся в 7 млн рассекреченных документах, нашел самые интересные донесения о Сибири и составил тест. Проверьте, сможете ли вы отличить «дезу» от настоящих оперативок, которые иногда дадут фору любому фейку!
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 13.12.2016, 17:21 • интервью

Новые медиа против соцсетей: мракобесие есть везде

Руководитель департамента медиа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Илья Кирия НИУ ВШЭ Илья Кирия о подготовке журналистов, новых медиа, цензуре, олигархах и Charlie Hebdo.
самое популярное
 3 февраля, 05:52 • новость

Сергей Меняйло может сменить Городецкого на посту губернатора Новосибирской области

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья.
 26 января, 18:00 • новость

Евгений Гришковец получил выговор парижского музея за поведение, как у кемеровского школьника

Известный актёр из Кемерово потешался над полотном XIX века об отлучении короля Франции, сотрудники парижского музея Орсе пригрозили выгнать знаменитость за попытку рассмешить посетителей.
 30 января, 13:10 • интервью

Мессенджеры против соцсетей и спираль молчания

Корреспондент Сиб.фм поговорил с социологом интернета, сотрудником Высшей школы экономики Полиной Колозариди о самоцензуре в интернете, спирали молчания и влиянии соцсетей на поведение человека.
 27 января, 15:33 • новость

Новосибирский облсуд назначил дату рассмотрения дела об убийстве Карины Залесовой

В Новосибирске областной суд рассмотрит апелляционные жалобы по уголовному делу об убийстве 16-летней школьницы Карины Залесовой 9 февраля.
 3 февраля, 12:15 • новость

Болельщик поставил на победу ХК «Сибирь» и выиграл 2,1 млн рублей

В Новосибирске болельщик сделал ставку 1 млн рублей на победу команды хоккейного клуба «Сибирь» в матче КХЛ. «Сибирь» разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 5:1 и принесла болельщику 2,1 млн рублей за счёт ставки. Пресс-секретарь «Сибири» Мария Левинская выложила в «Твиттер» фото ставки из букмекерской конторы.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
присоединяйтесь!
    