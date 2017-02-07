Путин назначил 40-летнего замминистра транспорта РФ на пост врио главы Бурятии

Заместитель министра транспорта Алексей Цыденов назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из текста указа президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Пост главы регион оказался вакантным, после того как 7 февраля губернатор Вячеслав Наговицын заявил о своём намерении подать в отставку за три месяца до истечения полномочий. Отставка по собственному желанию была принята президентом в тот же день.

Согласно указу президента, Алексей Цыденова будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного главой республики на выборах. Указ о назначении уже вступил в силу.

Алексею Цыденову 40 лет. С 2006 года он занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. В 2008 году вошёл в список кадрового резерва президента РФ. С 2009 по 2011 год работал на посту заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ.

С декабря 2011 года по июнь 2012 года Цыденов возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, затем был назначен заместителем министра транспорта РФ.

Напомним, своё желание покинуть кресло экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын объяснил тем, что региону нужны перемены.

«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике <...> Во всём мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», — пояснил своё решение экс-губернатор.