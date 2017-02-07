Спасатели третьи сутки ищут на красноярских Столбах пропавшего туриста

Красноярские спасатели третьи сутки ведут поиски пожилого туриста, пропавшего в красноярском скальном заповеднике «Столбы», узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения регионального управления МЧС.

56-летний мужчина, пришедший в заповедник 4 февраля, заблудился в малопосещаемом районе рядом с Копьевой горой. Оценив, что в сгущающихся сумерках самостоятельно найти дороги назад он не сможет, турист поздно вечером дозвонился в дежурно-диспетчерскую службу города и попросил о помощи. Поиски начались на следующий день.

5 и 6 февраля две группы спасателей с помощью беспилотника и трёх кинологов с собаками обследовали район вероятного местонахождения мужчины. Также в поисках принимали участие сотрудники заповедника и волонтёры.

«В течение двух дней обследован 31 километр лесных троп, пять изб и 19 скал, а также 24 квадратных километра территории, прилегающей к заповеднику. Мест схода с троп поисковыми группами не обнаружено. Проведение поисковых работ затрудняется сложным рельефом местности и снежным покровом», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Красноярскому краю.

7 февраля на поиски вышло уже четыре группы, спасатели намерены обследовать более отдалённые хребты и ложбины заповедника.

Напомним, что 2 февраля в горах Кабардино-Балкарии инструктор из Новосибирска потерял 37-летнюю участницу альпинистской группы. Спортсменка из Ирана провела более двух суток на высоте более пяти тысяч метров. Когда её обнаружили, женщина не могла самостоятельно передвигаться из-за усталости и истощения. Сотрудники МЧС спустили пострадавшую на санях до высоты в 4 300 метров, затем вывезли к населённому пункту на снегоходе.