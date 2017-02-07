Стальную руку-курсор красноярского художника Слонова спилили в Канске

Арт-объект в виде направленной в небо стальной руки-курсора, установленный красноярским художником Василием Слоновым в городе Канске, демонтирован неизвестными, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения самого художника в социальной сети Facebook.

Объект был создан мастером в августе 2016 года в дни проведения XV Международного Канского видеофестиваля. Концептуальная металлическая конструкция была названа «Гений места». На лицевой стороне объекта с помощью сварки была нанесена надпись по латыни «genius loci», обрамлённая лучами восходящего солнца в виде популярной в советское время татуировки.

«Гении места на местах на хер никому не нужны. Со слов местных жителей, похоже на спланированную операцию — слишком нарочито он был изгажен и слишком оперативно он был снесён. И прямо накануне открытия библиотеки напротив объекта и на фоне оброненной главой фразы о том, что объект не понравился одному иерарху церкви», — написал в Facebook Слонов.

Стоит отметить, что 6 февраля газета «Канские ведомости» сообщала о вандалах, изрисовавших арт-объект неприличными надписями. На следующий день журналисты издания застали на месте конструкции только срезанное основание — сам арт-объект бесследно исчез.

Напомним, в октябре 2016 года в Канске был демонтирован арт-объект в виде деревянного кола, самовольно установленный художником Владиславом Гультяевым в память об Иване Грозном, который прославился жестокими расправами над подданными. Кол, названный памятником царю Ивану IV, Гультяев установил на берегу реки Кан, пояснив, что на создание монумента его вдохновила история с установкой первого в стране памятника Грозному в Орле.