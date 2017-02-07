Восьмиклассница из Бердска стала моделью года и поедет в Париж

В профессиональном конкурсе «Модель года» победила 14-летняя школьница из Бердска Новосибирской области Анастасия Деньгина. Крупное модельное агентство пригласило девушку для работы в Париже и Милане, когда ей исполнится 16 лет, рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия Деньгина 7 февраля.

Около 200 заявок поступило на премию «Модель года» в 2016 году. Организатором конкурса выступило новосибирское модельное агентство «Русский блеск». В конкурсе выступили профессиональные модели, которые участвовали в показах и съёмках, в возрасте от 14 до 20 лет. География проживания конкурсанток не ограничивается Новосибирском.

«На первом этапе конкурса была съёмка для имиджевого календаря, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Анастасия Деньгина. — Во втором этапе мы давали интервью, которое было выложено в интернете. В общем-то, особых усилий прикладывать не пришлось. Почему выбрали именно меня, остаётся загадкой. На торжественном вечере вручения премии мы, финалистки, участвовали в показе. Победив на этом конкурсе, я теперь чувствую себя увереннее. На меня обратили внимание журналисты — это приятно».

Анастасия Деньгина учится в восьмом классе школы № 1 города Бердска Новосибирской области. В модельной сфере девушка занимается всего полгода — в августе 2016 года её пригласил на работу скаут модельного агентства «Русский блеск». Сейчас Деньгина работает моделью в Азии, параллельно учится в школе, изучает английский и китайский языки, занимается лёгкой атлетикой.

«Родители очень поддерживают меня во всех начинаниях, — поделилась Деньгина.

— Успехи в модельной области я особо не афиширую. Одноклассники узнают уже по мере того, как появляется информация в интернете и в СМИ. Некоторые подходят и удивляются: „Ты что, модель?“.

Молодого человека у меня нет. Я думаю, в моём возрасте отношения с противоположным полом — это не самое главное. Мне сейчас больше всего интересно саморазвитие. Если бы был молодой человек, то у меня времени вообще ни на что не хватало бы».

14-летнюю школьницу уже ждут в Европе в одном из крупнейших агентств для работы в Париже и Милане. Но работать она там сможет, только когда ей исполнится 16 лет.

«Я для себя уже решила, что модельное дело — это не просто хобби, — пояснила Деньгина. — И я готова многим пожертвовать ради карьеры модели».

Напомним, что в марте 2016 года иркутская модель Лиана Клевцова, известная в интернете своей обнажённой акцией против высокой ипотечной ставки Сбербанка, снялась без одежды в знак протеста против убийства животных ради меха и кожи.