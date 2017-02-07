Житель Красноярска погиб под лавиной на зимней Универсиаде в Казахстане

Спортивный судья из Красноярска погиб в результате схода снежной лавины на алма-атинском курорте Чимбулак, где в рамках зимней Универсиады проходят соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу, узнал корреспондент Сиб.фм 7 февраля из сообщения РИА Новости.

По словам официального представителя департамента Алма-Аты по ЧС Сандугаш Баймухамбетовой, несчастный случай произошёл вне подготовленных трасс, на западном склоне ущелья Чимбулачка. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещённые для катания места. Погибшим оказался 30-летний Алексей Белослудцев.

После схода лавины и сообщения о том, что под снежной массой находится человек, к месту происшествия были немедленно направлены задействованные на охране Универсиады силы — более 50 человек и два кинологических расчёта. Склон, где произошла трагедия, был найден сразу, через некоторое время одна из поисковых собак отметила место для поиска.

«Спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации. Врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьёй, прибывшим в составе делегации по фристайлу из Красноярска», — сообщила Сандугаш Баймухамбетова.

Отмечается, что ещё 30 января департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алма-Аты среди населения, а также гостей и участников Универсиады была распространена информация об угрозе схода снежных лавин с рекомендацией не выходить на крутые заснеженные склоны гор.

Напомним, что в самом Красноярске спасатели в настоящее время уже четвёртые сутки ведут поиски пожилого туриста, пропавшего в скальном заповеднике «Столбы» 4 февраля.