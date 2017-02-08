 

Авторы самых оригинальных клятв влюблённых получат в новосибирском ТРЦ призы

 8 февраля, 18:08
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Авторы самых оригинальных клятв влюблённых получат в новосибирском ТРЦ призы
Фото с сайта sv-nn.ru

Новосибирский ТРЦ «Сибирский Молл» в преддверии Дня всех влюблённых проведёт среди пар конкурс #скажиОлюбви, его победителями станут влюблённые, придумавшие самую оригинальную клятву верности, среди призов — сертификат на 10 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения пресс-службы ТРЦ.

Романтичный конкурс состоится 12 февраля. Все пары, которые осмелятся открыто признаться в своих чувствах перед гостями «Сибирского Молла», получат свидетельства «о регистрации вечной любви» и возможность выиграть ценные призы. В этот день главная сцена торгово-развлекательного центра будет оформлена в стиле венчаний из голливудских фильмов: влюблённые предстанут перед цветочной аркой, а выслушает их клятву и выступит в роли церемониймейстера сам Святой Валентин.

Влюблённые, которые придумают самые необычные клятвы, получат подарки от магазинов «Сибирского Молла». А самой удачливой паре достанется сертификат в магазин «Л’Этуаль» на 10 тысяч рублей, однако для этого надо заранее зарегистрироваться в группе «Сибирского Молла» в социальной сети «ВКонтакте» и выполнить другие условия заочной части конкурса.

Церемония принесения клятв верности будет проходить с 15:00 до 18:00 на главной сцене «Сибирского Молла», вход для зрителей и участников свободный.

Напомним, накануне Дня всех влюблённых в Новосибирске начал свою работу мобильный пункт, где можно бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Основная цель тестирования — повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также сокращение позднего выявления заболевания. Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около 15 минут.

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