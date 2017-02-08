 

Красноярская прокуратура нашла сайт с рекламой заказных убийств

 8 февраля, 12:22
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Красноярская прокуратура нашла сайт с рекламой заказных убийств
Фото с сайта gigapro.ru

Прокуратура Красноярска добилась в суде запрета сайта, на котором размещались рекламные объявления, призывающие заказать убийство какого-либо человека, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения пресс-службы ведомства.

При этом федеральное законодательство предусматривает, что реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий или призывать к насилию и жестокости.

«На сайте рекламировался способ совершения действий, подпадающих под признаки уголовно наказуемого преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ. При этом вход на страницы сайта был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой интернет-пользователь», — указывает красноярская прокуратура.

Надзорное ведомство почитало, что деятельность сайта является незаконной и нарушает права неопределённого круга лиц, а также несёт угрозу основам конституционного строя. Прокуратура города обратилась в суд с требованием признать информацию о заказных убийствах запрещённой к распространению на территории России. Решением суда Центрального района Красноярска заявление прокурора удовлетворено.

Напомним, в январе омская прокуратура заблокировала доступ к 24 сайтам, размещавшим информацию о продаже лекарственных препаратов, которые не были зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств России. По оценке надзорного ведомства, употребление таких препаратов могло причинить вред жизни и здоровью граждан.

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