 

Кузбасский таксист прострелил ногу упрямому клиенту

 8 февраля, 16:25
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Кузбасский таксист прострелил ногу упрямому клиенту
Фото с сайта pufosenia.org

Полиция города Прокопьевска в Кемеровской области проводит проверку по факту применения таксистом травматического пистолета во время конфликта с клиентом — водитель прострелил пассажиру ногу, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, таксист приехал на заявку, но отказался везти пассажиров, поскольку те находились в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, со слов водителя, двое мужчин продолжали настаивать на поездке, а затем спровоцировали конфликт, пытаясь сесть в салон такси.

«Чтобы избежать этого, таксист достал из отсека автомобильной дверцы травматический пистолет и потребовал, чтобы несостоявшиеся клиенты отошли от машины. После того как он убрал оружие на заднее сидение и сам вышел на улицу, один из мужчин попытался открыть дверь и завладеть пистолетом. Однако водитель успел опередить его и произвёл выстрел», — говорится в сообщении ГУ МВД по Кемеровской области.

Раненого мужчину госпитализировали. Работники больницы, осмотрев травмированную ногу, сообщили в полицию о поступлении пациента с огнестрельным ранением.

В настоящее время по факту применения травматического оружия проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, не превысил ли стрелявший водитель необходимой самообороны.

Поскольку владелец оружия в нарушение законодательства перевозил пистолет не в кобуре, сотрудники полиции составили в отношении него протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами». Мужчине может грозить штраф и запрет на хранение и ношение оружия на срок до года.

Напомним, в декабре 2016 года новосибирский блогер Александр Тарнавский пожаловался на то, что городская служба такси отказалась вывезти его с Октябрьского моста в Новосибирске, несмотря на то, что у блогера была сломана нога. Диспетчер мотивировал отказ тем, что клиент был обязан назвать номер ближайшего дома. В итоге блогеру пришлось своим ходом добираться до ближайшей автобусной остановки, переползая на животе через снежные завалы.

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