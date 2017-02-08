 

Молодой подозреваемый обстрелял двух полицейских при задержании в Новосибирске

 8 февраля, 16:56
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Молодой подозреваемый обстрелял двух полицейских при задержании в Новосибирске
Фото с сайта www.wikimedia.org

Полицейские Новосибирска получили ранения в грудь и шею, но задержали подозреваемого в мошенничестве с травматическим пистолетом. Молодому стрелку грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения, узнал 8 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Новосибирской области.

Молодой человек устроил перестрелку с полицейскими на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в грудь и в шею из травматического пистолета возле подъезда девятиэтажного дома.

Стрелком оказался 21-летний подозреваемый в мошенничестве. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, он пытался скрыться от правоохранителей и обстрелял их. Несмотря на ранения, злоумышленника обезвредили и задержали. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

У преступника изъяли травматический пистолет со сбитым номером и поместили под арест. Мужчина задержан, ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Напомним, житель Новосибирска сдался полиции после ограбления банка в ноябре 2016 года. Тогда в здание ворвался мужчина с ножом, взял в заложницы одну из сотрудниц и потребовал деньги, ему передали 365 тысяч рублей. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 23-летний житель жилмассива Родники.

Как пояснил подозреваемый, на совершение преступления его толкнули материальные проблемы: мужчина нигде не работал. Также он сказал, что растратил всю сумму на собственные нужды.

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